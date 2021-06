Après avoir dégringolé durant deux mois, le nombre de cas de Covid-19 aux Etats-Unis s'est mis à stagner depuis la mi-juin, atteignant un plateau en raison de pics d'infections dans les zones les moins vaccinées du pays, selon des données lundi.

Et ce, au moment où le variant Delta, d'abord détecté en Inde et très contagieux, représente actuellement environ 35% des cas dans le pays.

Il pourrait peu à peu remplacer le variant Alpha, apparu en Angleterre, comme variant dominant. Depuis le 16 juin, le nombre d'infections aux Etats-Unis oscille entre 11.000 et 12.000 cas recensés chaque jour, soit 3.5 cas pour 100,000 personnes. Mais dans le détail, le contraste entre les régions très vaccinées et celles qui le sont moins est flagrant. Les cas ont fortement diminué dans tout le pays de la mi-avril au début du mois de juin, une période qui a coïncidé avec l'arrivée du printemps et la multiplication des activités à l'extérieur.