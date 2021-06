La direction de l'Environnement de la wilaya d'Alger a procédé à la distribution de prix pour des élèves lauréats du concours de recyclage, organisé en collaboration avec l'ambassade du Danemark à Alger et les directions de l'Education, a annoncé la direction régionale sur son site officiel.

La direction de l'Environnement au niveau du Centre d'enfouissement technique (CET) de Hamici (Gecetal), a organisé dimanche, une cérémonie de distribution de prix aux cinq premiers élèves des CEM relevant des directions d'Education du Centre, Ouest et Est de la wilaya d'Alger et dont les travaux ont été choisis au concours de recyclage, organisé en collaboration avec l'ambassade du Danemark à Alger et l'entreprise Novo Nordisk.

Ce concours a enregistré la participation de 45 élèves ayant concouru depuis mai écoulé et ayant affiché une capacité innovatrice, en vue d'exprimer l'idée de recyclage en utilisant les matières utilisées.

Les lauréats ont bénéficié de cadeaux " importants", d'autant plus qu'une attestation de participation et le roman du célèbre écrivain danois Anderson ont été distribués aux 45 élèves, en sus de l'organisation d'une visite sur le terrain au CET, où des explications leurs ont été fournies sur l'opération de collecte et de tri des déchets et le mode de préparation de l'engrais à partir des déchets verts.