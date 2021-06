La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell a annoncé un investissement de 80 millions de dollars dans sa deuxième usine de traitement de brut dans le champ gaz non conventionnel de Vaca Muerta (Centre de l'Argentine), rapporte le quotidien Clarin.

Cet investissement permettra à Shell de tripler sa production actuelle en la portant à 30.000 barils par jour d'ici la fin de l'année et à 42.000 barils par jour l'année prochaine.

Au total, la compagnie anglo-néerlandaise a investi un milliard de dollars dans ses installations à Vaca Muerta, rappelle le journal, qui souligne que le nouvel investissement reflète un engagement sur le long terme de Shell dans le plus grand champ gazier du pays.