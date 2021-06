L’Entreprise nationale des peintures (ENAP) détient près de 60 % des parts de marché national, a-t-on appris lundi du directeur de l'’unité de Sig (wilaya de Mascara) de cette entreprise publique, Djelloul Benahmed.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une journée d’études, organisée par l'ENAP à Mascara, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie "Beni Chougrane", M. Benahmed a indiqué que l'entreprise détient actuellement 60% des parts de marché national et ambitionne d’augmenter ces parts d'autant qu'elle a investi dans l'amélioration de la qualité de la production. Il a souligné que l’ENAP comprend six (6) unités de production répartis sur le territoire national dont une unité une implantée dans la zone industrielle de Sig dans la wilaya de Mascara qui produit 220.000 tonnes de peintures et dérivés dont 50.000 tonnes de produits semi-ouvrés.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d’industrie "Beni Chougrane", Miloud Kouchache a insisté sur l’importance de rechercher des débouchés pour exporter les produits de l'ENAP qui sont de très bonne qualité et concurrentiels en terme de prix mais aussi de profiter des conventions de libre échange avec des marchés arabes et africains.

Ont pris part à cette journée d’étude, des représentants d'entreprises spécialisées dans la construction et les travaux publics et des bureaux d’études qui ont mis l'accent sur la qualité du produit et les moyens adaptés aux attentes des clients.