La chambre correctionnelle près la Cour de Tipasa a décidé, lundi, le report au 27 septembre prochain, du procès en appel de Karim Tabbou, condamné en première instance à une peine d'une année de prison avec sursis pour "atteinte au moral de l'armée".

La chambre correctionnelle a reporté la deuxième audience de ce procès en appel, après la première audience programmée le 19 avril dernier suite à un appel interjeté par la Défense de l'accusé.

Le Parquet et la Défense de l'accusé, Karim Tabbou, ont fait appel du jugement rendu le 7 décembre dernier par le Tribunal de première instance de Koléa.

Le Tribunal de Koléa avait condamné le président du parti de l'Union démocratique et sociale (UDS) (non agréé), Karim Tabbou, poursuivi pour "atteinte au moral de l'armée", à un (1) an de prison avec sursis assorti d'une amende de 100.000 Da.

Suite aux délibérations dans cette affaire dont les faits remontent au mois de mai 2019, la même juridiction a décidé de renoncer au chef d'accusation d'"atteinte à l'unité du territoire national" retenu contre Karim Tabbou.

Le procureur de la République prés le Tribunal de Koléa avait requis une peine de trois ans de prison ferme contre Karim Tabbou, assortie d’une amende de 100.000 DA, considérant que les déclarations de l’accusé, en mai 2019, "destinées à l’opinion publique nationale, étaient dangereuses dans un contexte politique sensible que traversait l’Algérie".