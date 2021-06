Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche le secrétaire général (SG) du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, dans le cadre des consultations politiques élargies pour la formation du nouveau gouvernement.

Dans une déclaration au terme de l'audience qu'il a qualifiée de "fructueuse", M. Zitouni a précisé qu'il a été question des élections législatives organisées le 12 juin et de la formation du nouveau gouvernement qui sera, a-t-il dit, "un gouvernement de compétences et non pas un gouvernement de partage de butin".

Après les élections législatives, le débat politique est passé de la rue au Parlement, a souligné le SG du RND. Soulignant l'importance des législatives du 12 juin dans l'édification institutionnelle de l'Etat algérien, M. Zitouni a estimé que "ces élections ont confirmé que l'Etat poursuit sa marche avec l'édification progressive de ses institutions".

Il a aussi été question, lors de la rencontre, de la nouvelle carte politique post-législatives, a-t-il fait savoir, affirmant que "la classe polit ique nationale est tenue de contribuer aux efforts visant à remédier aux lacunes enregistrées et à capitaliser sur les points positifs". Lors de l'audience, M. Zitouni était accompagné de membres du Bureau national du RND. Pour rappel, l'audience s'est déroulée en présence de Noureddine Bardad-Daidj, directeur de cabinet à la Présidence de la République, Mohamed El Amine Messaid, secrétaire général de la Présidence de la République, et Boualem Boualem, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires.