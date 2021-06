Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche au siège de la Présidence de la République, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, dans le cadre des consultations politiques élargies pour la formation du nouveau Gouvernement.

"Nous avons été reçu par le Président de la République qui nous a fait part de ses orientations et de ses opinions pour la période post-législatives. Nous avons abordé plusieurs sujets, aux plans économique et politique, et évoqué des aspects présents et futurs", a déclaré M. Makri au terme de l'audience.

Cette "longue" rencontre avec le président de la République a été "bénéfique et riche", a-t-il dit, ajoutant "Nous avons convenu de rester constamment en contact".

Pour rappel, l'audience s'est déroulée en présence de Noureddine Bardad-Daidj, directeur de cabinet à la Présidence de la République, Mohamed El Amine Messaid, secrétaire général de la Présidence de la République, et Boualem Boualem, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires ju ridiques et judiciaires.