La surface agricole irriguée dans la wilaya de Tébessa sera étendue à l'avenir à 50.000 ha, a annoncé lundi le directeur de wilaya du secteur, Said Thamen. Les services agricoles ont prévu plusieurs programmes pour augmenter l'actuelle surface agricole irriguée estimée à 32.000 ha, incluant l'octroi d'autorisation de fonçage de puits et la distribution d'équipements d'irrigation, a indiqué le responsable à l'APS. Le secteur agricole a opté pour le développement de l'irrigation agricole par l'exploitation des eaux souterraines, notamment dans la partie sud de la wilaya, a-t-il ajouté, soulignant la vocation agropastorale de la wilaya et son climat subsaharien marqué ses dernières années par la persistance du déficit pluviométrique affectant les diverses filières agricoles. Entre 2000 et 2020, plus de 3.500 autorisations de fonçage de puits d'irrigation ont été délivrées à travers les communes de la wilaya, notamment dans la région Sud, pour favoriser le développement et la diversification de la production agricole en plus de la distribution de 2.270 pompes d'eau, a poursuivi la même source. La m ême période a connu également, a noté le directeur des services agricoles, la réalisation de 1.640 points de collecte d'eau et l'installation de réseau d'irrigation au goutte-à-goutte sur 4.000 ha permettant de porter la surface irriguée de 13.591 ha en 2000 à plus de 32.000 ha à la fin 2020. Il a également fait état d'un programme en cours pour la création de cinq périmètres agricoles dans deux communes du sud de la wilaya, précisément à Negrine et Ferkane, sur une superficie globale de 32.375 ha destinés à plus de 500 agriculteurs, soulignant que le taux d'avancement des travaux a atteint 36 %.