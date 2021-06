La cérémonie de sortie de ces promotions baptisées du nom du Chahid Youcef Aït Moussa, dit "Ali", et comptant également des officiers de pays frères et amis, a été présidée par le commandant de la Gendarmerie nationale, le général Noureddine Gouasmia. Il s'agit de la 24e promotion des cours de commandement et d'état-major, de la 6e promotion des cours de commandement et d'état-major (spécialité soutien), de la 59 promotion des cours de perfectionnement, de la 2e promotion de la formation spécialisée des officiers d'active, de la 54e promotion des cours de spécialisation des élèves officiers d'active et de la 3e promotion des élèves officiers d'active (troisième année de licence, spécialité droit et sécurité publique).

Dans une allocution à cette occasion, le commandant de l'Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale, le colonel Mohamed Darni, a salué "le haut niveau de la fo rmation militaire et scientifique dispensée aux promotions sortantes", précisant qu'"elles ont bénéficié d'une formation théorique et pratique moderne qui leur permettra de s'acquitter de leurs missions avec professionnalisme dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le terrorisme et de contrecarrer toute tentative d'atteinte à la sécurité du pays".

Le colonel Darni a également salué les efforts des enseignants et encadreurs pour atteindre les objectifs tracés par le Commandement de la Gendarmerie nationale en vue de former des cadres faisant preuve de professionnalisme dans l'accomplissement de leurs missions".

Lors de cette cérémonie, les différentes formations sortantes ont été passées en revue par le Commandant de la GN, en sus de la distinction des lauréats et de la passation de l'emblème national entre les promotions sortantes et celles entrantes.

La cérémonie de sortie s'est achevée par une exhibition militaire dans laquelle les officiers sortants ont fait preuve de maitrise et de cohérence reflétant le niveau d'instruction qu'ils ont reçues. Au terme de cette cérémonie, le Général Gouasmia a rencontré les étudiants des promotions sortantes, affirmant que la formation dans le corps de la GN, se veut " le pilier essentiel à même de préparer des officiers compétents et dispos és à assumer toutes les responsabilités lors de l'exercice de leurs missions, au service de la Patrie et du citoyen".

Après avoir félicité les étudiants sortants "pour le succès qu'ils sont réalisé lors de leur parcours scolaire", le Général Gouasmia a évoqué " le rôle pivot de l'Ecole supérieure de la GN, considérée comme un des phares de l'Enseignement supérieur et militaire au titre d'un régime de formation relevant de l'institution de l'Armée nationale populaire (APN), laquelle œuvre à préparer des cadres compétents dans tous les domaines, à consacrer l'esprit de fidélité à la Patrie et à appliquer les lois de la République". Insistant sur l'importance de "promouvoir et de renforcer le régime de formation, à travers la préparation qualitative des officiers scientifiquement, professionnellement, physiquement et déontologiquement, tout en instaurant des règles de partenariat fructueux avec les universités afférentes", le Général Gouasmia a souligné la nécessité d'"adopter les approches scientifiques les plus modernes en matière des sciences sécuritaires, de prise en charge des besoins de la formation, d'amélioration des programmes et de dotation de l'école en moyens pédagogiques sophistiqués en vue de se mettre au diapason des évolutions que connait la scène sécuritaire".

A l'occasion, la famille du chahid Youssef Ait Moussa a été honorée par le Général Gouasmia Noureddine qui a affirmé que la baptisation des promotions sortantes au nom de ce chahid symbole, se veut " une reconnaissance des sacrifices des martyrs et une commémoration de leur rôle dans la libération de la Patrie du colonialisme".