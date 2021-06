La Russie a fermement rejeté lundi les allégations selon lesquelles des instructeurs militaires russes présents en République centrafricaine (RCA) seraient impliqués dans des violations de droits humains.

Le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a affirmé que "les conseillers militaires russes ne pouvaient pas prendre part et n'ont pas pris part aux meurtres ou aux pillages".

Il a soutenu que "c'est encore un autre mensonge", rapporte le site Africanews. Mercredi dernier, l'émissaire de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, a vivement dénoncé le comportement des forces nationales centrafricaines et de leurs alliés russes, présumés responsables de multiples violations des droits humains et qui entravent gravement, selon lui, les opérations des Casques bleus de la Minusca.