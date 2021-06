Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a annoncé, dimanche soir, dans un message radiotélévisé qu'il va travailler à consolider l'efficacité du commandement militaire dans la lutte contre le terrorisme.

Au regard des enjeux liés à la situation sécuritaire d'ensemble, "j'ai décidé, en ma qualité de chef suprême des armées, de prendre toutes les mesures idoines qu'exige la circonstance pour consolider l'efficacité, l'unité et la cohésion du commandement, dans le respect de la discipline militaire qui a toujours fait la force des armées", a déclaré M. Kaboré.

Le président burkinabè a également souligné qu'il va contribuer à rétablir la confiance avec la population dans le secteur de la sécurité et adapter la stratégie nationale aux nouvelles réalités du terrain, en revoyant la doctrine d'emploi des Volontaires pour la défense de la patrie, et en améliorant la rapidité d'intervention pour les opérations aériennes et terrestres menées par les troupes.

Il a promis de renforcer la collaboration entre les populations, les Forces de défense et de sécurité et les Volontaires pour la défense de la patrie pour une meilleure défense populaire nationale, tout en maintenant un niveau de prise en charge des personnes déplacées pour qu'elles puissent vivre dignement en attendant leur retour dans leurs zones d'origine.

Le président burkinabè a appelé ses concitoyens à faire preuve de discernement et à ne surtout pas se tromper d'ennemi.

"Ni les marches, ni les publications insidieuses sur les réseaux sociaux, ni les appels à remettre en cause notre démocratie chèrement acquise ne permettront de venir à bout du terrorisme dans notre pays".

Il a demandé instamment à toutes les personnes s'organisant dans ce sens, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de surseoir aux marches et meetings projetés, afin de ne pas faire le lit de la désunion face à l'ennemi commun.

S'agissant de la suspension de la participation de l'opposition au dialogue politique, le président Kaboré a souligné que ce cadre de concertation doit continuer à affiner le consensus politique sur toutes les questions d'intérêt national, en particulier celles relatives à la sécurité.