La proposition a été présentée par la coalition des partis de gauche Izquierda unida (Gauche unifiée), présidée par le ministre de la Consommation Alberto Garzon, pour rendre hommage à la militante sahraouie, selon l'agence Europa Press.

L'initiative intervient à " un moment crucial " pour le peuple sahraoui , relève Diana Fern?ndez, responsable d'Izquierda unida à Séville, également militante pro-sahraoui.

L'Andalousie est réputée pour son grand réseau de soutien à la cause sahraouie.

La motion approuvée consacre la reconnaissance de l'important rôle assumé par les femmes sahraouies pour soutenir la dignité de leur peuple, relève la même responsable.

C'est aussi une reconnaissance du parcours de la militante des droits de l'homme, Aminatou Haidar, considérée comme "une référence internationale de premier plan dans la lutte pacifique pour les droits du peuple sahraoui", souligne Diana Fern?ndez.

La motion rappelle, en outre, le lien particulier entre le Sahara occidental et la ville de Séville qui accueille chaque année de nombreux enfants sahraouis dans le cadre du programme "Vacances en paix", et compense également le manque de noms de femmes qui se distinguent par leur performance politique, sociale ou professionnelle, dans le district de San Pablo-Santa Justa, relève encore Mme Fernandez.

Cette reconnaissance intervient quelques jours après la grande marche de soutien au Front Polisario organisée samedi dernier à Madrid, à l'appel de la coalition Unidas-Podemos.

Selon le journaliste et opposant marocain, Ali Lamrabet, cette décision va déplaire à Rabat qui entretient, depuis quelques mois, des relations tendues avec Madrid.

"Voilà qui ne va pas plaire à Rabat. Un district de Séville vote une motion pour donner le nom de l'activiste sahraouie Aminatou Haidar à une place de cette grande cité andalouse".