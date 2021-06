Le ministre de la Défense Ben Wallace et les chefs de la Royal Navy (marine), de la RAF (armée de l'air) et du Commandement stratégique ont été priés de rester chez eux pendant une période de 10 jours après avoir eu une réunion jeudi avec le chef d'état-major des armées, le général Nick Carter, testé positif vendredi. Ils ont été alertés par l'application de traçage des cas, Test and Trace, mise en place par le service public de santé. "Le chef d'état-major des armées a été testé positif lors de contrôles de routine du Covid-19. Les collègues qui ont assisté à une réunion avec lui la semaine dernière, y compris le ministre, s'isolent conformément aux directives du gouvernement", a indiqué un porte-parole du ministère de la Défense dimanche soir.

Le chef de l'armée, le général Mark Carleton-Smith, et l'adjoint du général Carter ont passé le week-end en quarantaine en attendant le résultat de tests PCR après avoir également assisté à la réunion mais à plus grande distance du général, a rapporté le journal The Daily Telegraph.