L'association de lutte contre la toxicomanie ALT mène une série d'actions de sensibilisation sur les dangers de l'usage des drogues, au profit des jeunes notamment, a-t-on appris de sa présidente, Hassana Dahane.

Le programme, qui s'étale sur plusieurs jours, a été établi à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la toxicomanie et la lutte contre l'abus et le trafic des drogues illicites (26 juin), a indiqué Mme Dahane.

Il a été entamé samedi avec un "groupe de parole", animé par les psychologues de l'association et ouvert à une vingtaine de toxicomanes que l'association accompagne dans leurs processus de désintoxication.

Dimanche, une rencontre-débat a été organisée à la cité universitaire C5 avec la participation d'un psychologue et d'anciens toxicomanes venus témoigner, a-t-elle fait savoir.

"La toxicomanie et l'usage abusif des drogues touchent toutes les couches de la société", a déclaré Hassana Dahane, soulignant que les étudiants ne sont malheureusement pas épargnés par ce phénomène.

Une autre rencontre est prévue lundi au niveau de la cité univ ersitaire C3, à l'issue de laquelle l'association entamera une autre série d'actions de sensibilisation dans des établissements pénitentiaires, en partenariat avec ces instances.

Au-delà de la sensibilisation et l'orientation des toxicomanes pour leur sevrage dans des centres de désintoxication, Mme Dehane a jugé impératif de les accompagner dans un processus d'insertion socioprofessionnelle, "seule à même de leur fournir la motivation nécessaire pour ne pas rechuter".