Le constructeur chinois de voitures électriques "Tesla" va rappeler plus de 285.000 voitures sur le marché après une enquête qui a montré que leur logiciel de conduite assistée pouvait provoquer des collisions, a annoncé le gouvernement chinois vendredi soir.

Tesla, qui a indiqué que l'alerte concernait certains des modèles 3 et Y, soit importés soit fabriqués en Chine, va contacter les propriétaires concernés et remplacera gratuitement leur logiciel par une nouvelle version. C'est le dernier en date des problèmes pour le pionnier de la voiture qui se conduit seule, objet d'une enquête de la part des autorités chinoises après plusieurs collisions mortelles ces derniers mois.

"En raison de problèmes avec le système de contrôle de la vitesse (...), le conducteur peut facilement le mettre en route par erreur", ont noté les autorités dans leur rapport.

"Cela peut provoquer une augmentation subite de la vitesse, et, dans des cas extrêmes, provoquer une collision". Le constructeur automobile a également dû faire face sur les réseaux sociaux à de nombreuses plaintes de ses clients chino is sur des problèmes de qualité et de service.

Cela avait culminé avec la protestation, au Salon de l'Auto de Shanghaï et largement reprise par les médias et les réseaux sociaux, d'une cliente qui disait avoir failli mourir à cause d'une défaillance du système de freinage sur son véhicule.

Le système de contrôle de la vitesse, qui est censé "contrôler la vitesse du véhicule pour suivre celle de la circulation environnante", est une partie importante de la fonction conduite assistée, selon le constructeur Tesla.

La compagnie américaine, qui a été autorisée, ce qui est rare en Chine, à construire sans partenaire chinois une usine à Shanghai, est très populaire en Chine, où elle vend un quart de ses voitures.

L'annonce du rappel a provoqué vendredi aux Etats-Unis une baisse de près de 8% de l'action Telsa.