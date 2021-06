La Chine a mis en service lundi ce qui deviendra la deuxième plus grosse centrale hydroélectrique du monde. Elle devrait l'aider à atteindre ses objectifs climatiques, mais son impact environnemental et humain n'est pas anodin.

Avec son barrage de 289 mètres de haut, la centrale de Baihetan, située à cheval sur les provinces du Sichuan et du Yunnan (sud-ouest) sur le Yangtsé, a commencé à produire de l'électricité, selon la télévision publique CCTV.

Après sa mise en service complète, prévue pour 2022, elle sera la deuxième centrale hydroélectrique du monde en termes de puissance (16 GW) après celle du barrage des Trois-Gorges (22,5 GW) -- également située en Chine sur le Yangtsé.

Baihetan pourra à terme produire suffisamment d'électricité pour assurer les besoins annuels de 500.000 personnes, d'après CCTV.

Le barrage enjambe une gorge étroite du cours supérieur du Yangtsé, le plus long fleuve de Chine.

Sa construction a représenté un défi technique, dans une région sujette aux séismes.

Le président Xi Jinping a dit espérer que la centrale "contribue à atteindre les objectifs chinois de pic des émissions de carbone (d'ici 2030) et de neutralité carbone (d'ici 2060)" et à opérer "la transition écologique". La mise en service de la centrale coïncide avec les célébrations du centenaire du Parti communiste chinois (PCC), qui sera marqué officiellement jeudi.

La Chine s'est lancée il y a plusieurs décennies dans la construction de barrages hydroélectriques afin d'alimenter son formidable développement économique et de limiter la consommation de charbon dont elle est très dépendante.