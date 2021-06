Un atelier de clôture du projet "TCP /ALG / 3701 Développement des micro-entreprises forestières basées sur certains produits forestiers non ligneux" sera organisé demain lundi à Alger, a indiqué, dimanche, la direction générale des forêts (DGF) dans un communiqué.

Ce événement qui se tiendra au niveau du siège de la (DGF), verra la participation de représentants de la FAO, des opérateurs d'huiles essentielles, des cadres de la DGF, les Conservations des forêts des wilayas d'Alger, Blida et Tipasa ont été convié à cet atelier.

Une exposition de produits développés à base de transformation de produits forestiers non ligneux (PFNLs) avec présentation d'échantillons à déguster ou â sentir sera organisée, en parallèle, par l'Ecole supérieure des sciences de l'aliment et des industries agroalimentaires (ESSAIA).

La DGF a fait savoir que les PFNLs profitent à une importante population rurale qui en est tributaire, en offrant une opportunité pour les populations rurales et les autres parties prenantes d'augmenter leurs revenus, tout en participant à la gestion durable des ressources forestières.