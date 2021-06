Ces projets, pourvoyeurs de près de 14.000 emplois envisagés, ont connu une progression par rapport à 2019 et 2020, selon M. Zikara qui s'est exprimé à l’occasion de la cérémonie de lancement de la plateforme www.algeriainvest.com.

Cette plateforme, destinée aux investisseurs algériens et étrangers, est "un outil d’accompagnement dans l'ensemble des schémas d'investissement en Algérie", selon ses concepteurs.

Selon le P-dg de "i2b", l’entreprise conceptrice de la plateforme, Hamid Batata, la plateforme numérique est un moyen d’aide à la décision dans l’investissement.

"Dans le sillage de "Algeriatenders", plateforme d'appel d'offres créée en 2002, il question désormais d’accompagner mieux encore les investisseurs et nos partenaires à travers un accès fiable à l’environnement des affaires en Algérie", a fai t observer M. Batata.

Pour sa part, le responsable de publication de la plateforme Algeriainvest, Rachid Réda Allalouche, cet outil est "indépendant de tout sponsoring, financé sur fonds propres".

Cette plateforme recueille des données "actualisées, précises et complètes" autour de diverses informations liées aux questions d’investissement telles que les règles de droit et les procédures ainsi que l’apport de solutions et de recommandations d’experts, a-t-il souligné.

La plateforme comprend également des articles de presse économique, des contributions d'experts et des rubriques dédiées aux opportunités et à l’environnement des affaires en Algérie.