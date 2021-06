La Corée du Sud a reculé de cinq crans dans le classement des pays les plus performants en matière d'innovation établi par l'Union européenne (UE), a annoncé le ministère de l'Economie et des Finances. La quatrième économie d'Asie s'est placée neuvième dans le tableau européen de l'innovation 2021 publié par la Commission européenne, soit un recul par rapport à la quatrième place remportée en 2019 et à la deuxième en 2018. L'UE a évalué les performances en matière d'innovation de 48 pays dont 27 Etats membres de l'UE, 11 pays voisins de l'UE et 10 pays concurrents comme les Etats-Unis, le Japon, la Chine et la Corée du Sud. La Corée du Sud est restée le pays le plus innovant parmi les 10 pays concurrents de l'UE pour la neuvième année consécutive. Elle a montré une meilleure performance que la moyenne des pays européens dans 11 catégories, notamment en termes de demandes de brevets, de marques et de designs. Cependant, la Corée du Sud est resté à la traîne en termes de l'innovation ouverte au sein des petites et moyennes entreprises, l'innovation des produits et les émissions de particules fines du secteur manufacturier La Suède s'est imposée en tête du classement de l'innovation de l'UE, suivie par la Finlande, le Danemark et la Belgique, leurs résultats respectifs en matière d'innovation étant bien supérieurs à la moyenne de l'UE.