Le projet d’aménagement et d'entretien de deux tronçons des chemins de wilaya (CW) 1 et 2 de la wilaya d’Oum El Bouaghi, sur une distance de 15 km, sera lancé au cours du mois d’août prochain, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale des travaux publics (DTP).

Dans une déclaration à l’APS, le chef du service de développement des infrastructures de base au sein de la DTP, Abdelhafid Ami, a indiqué que cette opération consiste à aménager et entretenir un tronçon du CW 1, reliant la commune de Zorg et de Berriche sur une distance estimée à 9,5 km et d’un tronçon du CW 2 reliant la localité de Rahia et la RN 10.

La réhabilitation et l’entretien de ces axes routiers, en raison de leur état de dégradation avancée, sont inscrits dans le cadre du programme sectoriel de l’exercice 2021, a noté M. Ami, soulignant que la concrétisation de ce projet a nécessité une enveloppe financière évaluée à 200 millions DA.

Il a également rappelé la mise en exploitation, la fin de la semaine précédente, d’un tronçon du CW 2 reliant les communes de Oued Nini et El Djazia sur une longueur de 7 km et dont les travaux de rénovation ont mobilisé un budget de 97 millions DA, dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.