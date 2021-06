Trois drones chargés d'explosifs ont frappé le nord de l'Irak, près d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, où se trouve un consulat américain, ont rapporté samedi les autorités kurdes.

L'attaque a eu lieu près d'Erbil dans la nuit de vendredi à samedi, selon l'unité antiterrorisme du Kurdistan. Deux des drones ont touché et endommagé une maison tandis qu'un troisième n'a pas explosé, a-t-elle ajouté sans plus de précisions.

L'annonce de cette attaque intervient le jour où le Hachd al-Chaabi, une coalition paramilitaire opposée à la présence américaine en Irak, a tenu une parade près de Baghdad à laquelle ont assisté de hauts responsables.

Le consulat américain a condamné dans un tweet cette nouvelle attaque, soulignant qu'elle "représentait une violation claire de la souveraineté irakienne".

Les intérêts américains en Irak sont la cible d'attaques répétées ces derniers mois. Les Etats-Unis accusent systématiquement les factions d'en être les responsables.

Depuis le début de l'année, quelque 43 attaques ont visé les intérêts des Etats-Unis dans le pays, où sont déployés 2.500 soldats américains dans le cadre d'une coaliti on internationale de lutte contre les terroristes.

L'utilisation nouvelle des drones est un casse-tête pour la coalition car ces engins volants peuvent échapper aux batteries de défense C-RAM, installées par l'armée américaine pour défendre ses troupes.