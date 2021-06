Assistant à la commémoration du premier anniversaire de la création de l'Ecole sahraouie du genre, Mme Tapiwa U. Nyasulu Rweyemamu, cheffe de la Division des politiques de genre et du développement auprès de l'UA, a déclaré que "la création de cette école en pleine crise sanitaire internationale, est la meilleure initiative pour les femmes", soulignant que "l'UA maintient parmi ses priorités les actions pour faire face aux effets de la pandémie et réduire son impact sur les femmes".

En ce sens, Tapiwa U. Nyasulu Rweyemamu a encouragé le ministère des Affaires sociales et de la Promotion de la femme sahraouie "à continuer de promouvoir cette école pour garantir le rôle des femmes da ns la participation politique et autres espaces vitaux", réitérant "l'engagement de l'organisation continentale envers les politiques objectives de la RASD, membre fondateur de l'Union africaine".

Le Premier ministre de la RASD, Buchraya Beyoun, qui a donné le coup d'envoi à l'évènement, a réaffirmé "le ferme engagement de l'Etat sahraoui à continuer de promouvoir et de consolider le rôle incontestable de la femme".

De son côté, la ministre des Affaires sociales et de la Promotion de la femme sahraouie, Suelma Beiruk, a souligné que "cet évènement s'inscrit dans les objectifs et engagements mentionnés dans l'article 26 de la Constitution, qui consacre l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits et de devoirs et favorise la promotion de femmes et garantit leur participation politique, sociale, économique et culturelle à la construction et au développement des institutions de l'Etat". L'Ecole Sahraouie du Genre, sous tutelle du Ministère des Affaires Sociales et de la Promotion de la Femme, "est un espace de formation de sensibilisation et d'échange d'expériences avec les organisations de femmes de différents pays et organisations aux niveaux régional, continental et international".