La championne du monde DeAnna Price est devenue samedi la deuxième femme de l'histoire à franchir la barre des 80 mètres au lancer du marteau, décrochant son billet pour les JO de Tokyo lors des sélections américaines. Médaillée d'or aux championnats du monde de 2019, DeAnna Price a réalisé un lancer surpuissant de 80,31 m lors de son cinquième essai de la finale au Hayward Field d'Eugene (Oregon).

Ce lancer permet à Price de devenir la deuxième femme, avec la Polonaise Anita Wlodarczyk, à avoir réalisé un lancer à plus de 80 mètres. Wlodarczyk, championne olympique en 2012 et 2016 et quadruple championne du monde, détient le record du monde avec 82,98 m et est largement considérée comme la meilleure lanceuse de marteau de tous les temps.

Price se rend néanmoins à Tokyo le mois prochain avec la ferme conviction

qu'elle pourra s'emparer du trône olympique de Wlodarczyk. Wlodarczyk, dont le meilleur lancer de la saison est de 74,06 m à Poznan, n'a pas participé aux championnats du monde de Doha, remportés par Price il y a deux ans.

Price a progressé régulièrement tout au long de la finale de samedi, commençant par un premier lancer à 77,82 m, suivi d'un autre à 78,51 m. Elle a poussé un grand cri après que son troisième lancer eut manqué, à deux centimètres près, la barre des 80 m, à 79,98 m, avant de finalement réussir le meilleur lancer de la saison. Brooke Andersen a terminé deuxième avec un lancer de 77,72 m, tandis que Gwen Berry a été la troisième à se qualifier à Tokyo avec 73,50 m.