Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu samedi une délégation de représentants des indépendants conduite par M. Abdelwahab Ait Menguelet, dans le cadre des consultations politiques élargies pour la formation du nouveau Gouvernement.

"Nous avons eu une rencontre avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui nous a mis à l'aise et qui était attentif à nos propositions", a indiqué M. Abdelhamid Belakhel au nom de la délégation des indépendants, dans une déclaration à la presse au terme de l'audience.

Il a indiqué que le Président de la République était "au fait de tout ce qui se passe dans notre cher pays", précisant avoir perçu chez lui une volonté de "cristalliser toutes les réformes qu'il avait promis d'engager, à commencer par les dernières législatives jusqu'aux points inscrits à l'ordre du jour de son programme présidentiel".

Après avoir affirmé que le dialogue avec le Président de la République avait porté sur "les aspirations de la société algérienne qu'elle désire attei ndre via les assemblées élues", le représentant des indépendants a fait savoir que M. Tebboune avait promis d'oeuvrer à "la mise en oeuvre de tous les points inscrits au titre de son programme pour une Algérie nouvelle".

La délégation des indépendants comprenait MM. Ali Mounsi, Saker Berri, Abdelhamid Belakhel, Benaouda Betahar El-Hadj, Abdelkader Kouri et Mme Fatma Bida. Pour rappel, l'audience s'est déroulée en présence de Noureddine Bardad-Daidj, directeur de cabinet à la Présidence de la République, Mohamed El Amine Messaid, secrétaire général de la Présidence de la République, et Boualem Boualem, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires.