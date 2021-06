Le Programme d'Appui Formation-Emploi-Qualification (AFEQ) développé dans le cadre d’un partenariat entre l'Algérie et l’Union européenne et devant clôturer en septembre 2021 a concrétisé 98% de ses objectifs, a affirmé samedi à Oran son directeur national Morad Lemia.

En marge d’un séminaire régional ayant réuni les chefs d’antennes de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) dans la région ouest, M. Lemia a indiqué que le programme AFEQ qui tire à sa fin a réalisé 98% de ses objectifs axés sur le renforcement de l’insertion des jeunes dans la vie active.

Le Dispositif d’accompagnement, d’insertion et de formation à l’emploi (DAIFE) et son guide de gestion et de mise en œuvre figure parmi les réalisations principales du programme AFEQ, a relevé le même responsable, faisant savoir que ce dispositif proposé aux autorités attend la validation.

Le DAIFE se veut un appui aux missions de service public d’aide à l’insertion et à l’emploi attribuées au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale et à l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), a-t-il souligné.

Une autre réalisation du programme AFEQ, est la formation de cadres du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnels dans le management de qualité dans les CFPA (centres de formation professionnelle et d’apprentissage) et la fourniture d’un système informatique qui s’appelle WISSI, dédié au suivi des activités au niveau de ces centres.

Pour sa part, Kinouni Hakim, expert dans le programme AFEQ a estimé que les objectifs tracés ont été "largement concrétisé", faisant savoir que des dizaines de guides, de vidéos et de séminaires autour de différents thèmes en rapport avec l’insertion professionnelle ont été réalisées.

Financé par l’Union européenne à hauteur de 10 millions d’euros et l’Algérie avec 1 million d’euro, le programme AFEQ, lancé en septembre 2017, a touché sept wilayas pilotes, à savoir Alger, Sétif, Blida, Boumerdès, Béjaia, Oran et Ouargla.