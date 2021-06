La quatrième édition de la randonnée touristique sur la corniche jijelienne a été organisée samedi dans la commune d’El Aouana (20 km à l’Ouest de Jijel) sous le slogan "ensemble pour un été sain et sécurisé".

Le circuit à parcourir par les randonneurs participant à cette édition s’étale sur 16 km depuis l’entrée Ouest de la ville d’El Aouana jusqu’aux grottes merveilleuses en passant par les deux localités des Aftis et Taza, a indiqué Abdelmalek Baghdad, président de l’association "Essafir" pour le tourisme, initiatrice de la manifestation.

La même source a souligné que 50 participants de tous âges participent à cette randonnée marquée par plusieurs activités, notamment la sensibilisation des usagers de la RN-43 à l’importance de la préservation de l’environnement et des plages ainsi qu’aux risques d’intoxication alimentaire, au danger des baignades dans les plages non-autorisées et à la prévention des incendies de forêts, en plus de la distribution de dépliants aux automobilistes relatifs au respect du code de la route.

Un concours de la meilleure photographie de la corniche jijelienne est également organisé en marge de la randonnée et sera sanctionné par la distinction du lauréat.

L’association Essafir a prévu cet été diverses activités en montagne et dans les forêts pour faire connaitre les potentialités touristiques de la wilaya de Jijel, a ajouté son président.

La 4ème randonnée touristique sur la corniche jijelienne a été organisée avec le concours de plusieurs secteurs, à l'instar de la direction de wilaya du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, la Gendarmerie nationale, la Protection civile, le Parc national de Taza et l’Office des établissements de jeunes.