Les services de la Gendarmerie nationale de Guelma ont arrêté neuf (9) individus impliqués dans deux (2) affaires distinctes de vol de matériaux de construction et des équipements de soudure de conduites en plastique, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication du groupement territorial de ce corps de sécurité.

Les efforts déployés par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de la commune de Ain Ben Beida (60 km à l’Est de Guelma) ont permis, a indiqué à l'APS la même source, l’arrestation de six (6) individus ayant volé deux appareils électriques utilisés dans la soudure de conduites en plastique, soulignant que les mis en cause, âgés entre 25 et 45 ans, sont tous originaires de la wilaya de Guelma. Leur arrestation intervient suite à une plainte déposée par une personne victime de vol auprès des services de la brigade de Ain Ben Beida.

Les mis en cause, a fait savoir la même source, ont été présentés devant les instances judiciaires près le tribunal de Bouchegouf pour le parachèvement des procédures juridiques nécessaires.

Dans ce contexte, la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de la commune de Héliopolis (5 km au Nord de Guelma), a mis hors d’état de nuire trois (3) individus, âgés entre 21 et 31 ans, impliqués dans le vol de fer servant à la construction au sein d’un parc d'attraction relevant de la même collectivité locale, a-t-on ajouté au groupement territorial de ce corps de sécurité.

L’intervention rapide des éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale, une fois informés de ce vol, a permis l'arrestation, en premier lieu, de deux individus en flagrant délit de vol de barres de fer, tandis que le troisième a été interpellé sur la base de l’exploitation de renseignements, a indiqué la même source, notant que cette opération a contribué à la récupération d’importantes quantités de barres de fer volées.

Les individus impliqués dans cette seconde affaire ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes près le tribunal de Guelma, a-t-on signalé.