Le coup d’envoi du premier festival national du couscous "Soltane et Soltana" a été donné samedi au camp des jeunes de la forêt "Aïn Antar" dans la commune de Boukaïd (Tissemsilt).

Organisée à l’initiative de la direction du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, l’Office local du tourisme de Boukaïd, les services communaux et la chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya, cette manifestation enregistre la participation de 26 cuisiniers spécialisés dans l'art culinaire traditionnel issus de 18 wilayas.

Il sera procédé, à la faveur de ce festival de deux jours, à la présentation de 142 genres de Couscous qui caractérisent différentes régions du pays. La première journée de cette manifestation a connu un flux important de visiteurs de différentes communes de Tissemsilt et de wilayas voisines, à l’instar de Chlef, Aïn Defla et Tiaret. Au programme de la manifestation figure un concours du meilleur plat sous la houlette d’un jury comprenant des cuisiniers de renom pour avoir obtenu des diplômes internationaux dans la cuisine traditionnelle et moderne, selon les organisateurs.

Il sera procédé égale ment à l’ouverture d’une exposition de produits d’artisanat qui font la fierté de la région de l’Ouarsenis, à l’instar des ustensiles en argile et en bois, des produits à base d’alfa et de doum (palmier nain), ajouté à cela une visite touristique au profit des participants qui auront à visiter des monuments de la wilaya et à s'intéresser de plus près aux légendaires arbres "Soltane" et "Soltana" dans la forêt Aïn Antar.

Le festival a pour objectif d'ouvrir le bal de la saison estivale dans les zones touristiques de la wilaya de Tissemsilt, de faire la promotion du tourisme dans la région et faire connaître les plats de couscous des différentes régions du pays, a-t-on indiqué.