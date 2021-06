Environ 200 athlètes sont attendus à la 1re édition du triathlon de Sidi Bel-Abbès Akacha-Hasnaoui, prévue samedi au niveau du lac de Sidi Mohamed-Ben Ali, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Pour cette première édition, qui sera ouverte à trois catégories d'âge (U12, U14 et Open), les concurrents évolueront sur un parcours semi-olympique (distance sprint), à savoir 750m de natation en eau libre, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, selon le calendrier de la Fédération algérienne de la discipline. Dans une déclaration à l'APS, le membre de la Ligue de wilaya, Sadek Boumendil, a indiqué que cette manifestation a pour objectif de vulgariser la pratique du triathlon à Sidi Bel-Abbès, qui accueille pour la 1re fois de son histoire une course de cette discipline.

"Nous avons choisi le lac de Sidi Mohamed-Ben Ali pour l'épreuve de natation, après avoir effectué des analyses et procédé au nettoyage du lac pour accueillir les concurrents. Concernant les courses de vélo et à pied, nous avons choisi des parcours jouxtant le lac pour assurer la sécurités des participants", a-t-il révélé. Avant d e poursuivre : "Juste après la création de notre ligue le 1er avril, on a participé à l'organisation du triathlon d'Oran le 3 du même mois, ce qui nous a motivés à organiser une manifestation similaire dans notre ville. Notre objectif est de vulgariser cette discipline et promouvoir le tourisme au niveau de notre région". La Fédération algérienne de triathlon, dont le président Salah Ounas a été réélu en début d'année pour un nouveau mandat olympique, avait organisé en avril dernier la première compétition sous son égide à Oran, remportée par Oussama Hellal chez les messieurs et Imane Maldji chez les dames.