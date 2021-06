VOUS FAITES DE L'HYPOTHYROÏDIE

Votre thyroïde régule le bon fonctionnement de votre métabolisme. Donc, lorsqu'elle fonctionne au ralenti, comme c'est le cas pour l'hypothyroïdie, votre métabolisme (et votre transit) deviennent moins actifs. La progression des matières fécales le long du côlon va être ralentie, ce qui favorise leur déshydratation et complique leur expulsion.

VOUS PRENEZ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Une supplémentation en calcium ou en fer déclenche fréquemment une constipation, parfois dès les premières prises. Si votre médecin vous a prescrit ces compléments alimentaires, c'est que vous en avez besoin.

Donc ne les arrêtez pas mais enrichissez votre alimentation en fibres végétales, en consommant légumes cuits (épinards, poireaux), crudités, fruits (figues, pruneaux...), et pain complet. Limitez aussi ce qui constipe, c'est-à-dire les sucreries, les bananes, le chocolat, le riz et les aliments gras. Et pensez à boire beaucoup d'eau, éventuellement enrichie en magnésium.

VOUS UTILISEZ TROP DE LAXATIFS

On appelle ça la maladie des laxatifs. Elle se produit lors d'une utilisation prolongée ou détournée (régime amaigrissant) de ces médicaments, qui conduit à une dépendance avec besoin régulier et nécessité d'augmenter les doses. Quand on essaie de ralentir la cadence, une constipation sévère survient. Cela arrive surtout avec les laxatifs dits "stimulants" (Dulcolax, dragées Fuca) qui agissent en stimulant les nerfs du côlon. Au fil du temps, comme les muscles ne sont plus utilisés, ils s'affaiblissent et n'exercent plus leur effet sur le transit.

Si vous devez avoir recours aux laxatifs, choisissez de préférence un laxatif dit "osmotique" (TransipegLIB, Movicol, Forlax...) qui ramollissent les selles en créant un appel d'eau dans l'intestin et facilitent ainsi leur émission.

VOUS PRENEZ CERTAINS MÉDICAMENTS

Certains médicaments ont pour effet secondaire d'être anticholinergiques. C'est-à-dire qu'ils entraînent une sécheresse des muqueuses, une diminution de la production de salive et... une diminution de l'activité de l'intestin. C'est le cas d'un grand nombre de médicaments anti-douleurs (avec en tête de liste les opiacés), de certains antidépresseurs et tranquillisants, des anti-acides (contre le reflux) qui contiennent de l'aluminium ou du calcium, des médicaments anti-convulsifs (pour l'épilepsie) ou de ceux qui soignent la maladie de Parkinson.

Dans ce cas, n'hésitez-pas à en parler à votre médecin, qui vous prescrira un laxatif doux.

VOUS SOUFFREZ DU SYNDROME DU CÔLON IRRITABLE

Quand vous souffrez du syndrome du côlon irritable, le côlon se contracte de manière spasmodique... mais sans propulser les matières fécales. Au contraire, ces spasmes peuvent retarder le mouvement à travers le tube digestif, ce qui conduit à la constipation.

Les cas bénins du syndrome du côlon irritable peuvent généralement être réglés avec des changements alimentaires et de mode de vie. Pour les cas modérés à graves, il existe des médicaments sur ordonnance.