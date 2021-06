Les prix du colza étaient en hausse vendredi sur Euronext dans le sillage de l'huile de palme et dans un contexte de demande soutenue. Dans l'apès midi sur Euronext, la tonne de colza prenait 7,25 euros sur l'échéance d'août à 512,50 euros, et de 8,25 euros sur l'échéance de novembre à 510,00 euros, pour un peu plus de 9.500 lots échangés.

Sur la scène internationale, le prix du colza a rebondi après des achats chinois d'oléagineux.

"la Chine a de nouveau acheté 132.000 tonnes de soja américain, selon le ministère de l'Agriculture américain (USDA), relève le cabinet Agritel. Depuis le 21 juin, un total de 798.000 tonnes de graines de colza ont été vendues sur la Chine, et 380.000 tonnes sur des destinations inconnues, selon l'USDA. De son côté l'Union européenne affiche une estimation de production de 16,7 millions de tonnes en colza en 2021/2022, "impliquant des importations estimées à 6,2 millions de tonnes", souligne Agritel.