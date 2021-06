Les prix du pétrole ont fini en hausse vendredi, les investisseurs se préparant aux décisions de l'Opep+ et à la poursuite des négociations sur le nucléaire iranien à Vienne la semaine prochaine.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a fini à 76,18 dollars à Londres, en hausse de 0,82% ou 62 cents par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril de WTI pour le même mois a pris 1,02% ou 75 cents, à 74,05 dollars. Il s'agit des plus hauts à la clôture pour les deux contrats de référence depuis octobre 2018 et de leur cinquième hausse hebdomadaire consécutive.