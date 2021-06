Une campagne nationale de nettoyage placée sous le thème "Ensemble pour une ville propre", a été lancée vendredi à partir de la commune d'Alger centre, avec pour objectif d'améliorer l'espace environnemental des villes algériennes.

Le P/APC d'Alger centre, Abdelhakim Bettache qui a donné le coup d'envoi de cette initiative a fait savoir que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour mener à bien l'opération parrainée par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales.

Il a précisé qu'en application des instructions du ministère de l'Intérieur et de la Circonscription de Sidi M'hamed, il a été procédé au lancement d'une campagne de nettoyage qui s'organisera chaque jour et pendant une semaine de 9h à 16h, ajoutant que 55 agents, 20 camions 5 balayeuses et 5 camions-citernes ont été mobilisés à cet effet. A cette occasion, M. Bettache a invité les citoyens à prendre part à cette campagne en sortant les déchets ménagers accumulés sur les balcons, les terrasses et dans les cages d'escaliers pour faciliter la collecte et le transfert aux centres d'enfouissement tech nique (CET).

Pour rendre à Alger la Blanche sa splendeur d'antan, il faut maintenir, il faut veiller, a-t-il dit, à maintenir la ville propre, précisant que cette campagne sera élargie à toutes les autres communes d'Alger dans les prochains jours.