Dix-sept (17) personnes sont décédées et 428 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation durant les dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué samedi la Protection civile (PC) dans un communiqué.

La PC a déploré également durant la même période le décès de sept (7) personnes par noyade à travers les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdes, Alger, Mila et Tipaza. Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la PC ont effectué durant les dernières 48 heures, 75 opérations de sensibilisation à travers 16 wilayas (52 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale. Les unités de la PC ont effectué 64 opérations de désinfection générale à travers 13 wilayas (29 communes), a indiqué la même source, relevant que ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, où la PC a mobilisé 300 agents, 47 ambulances et 31 engins et un dispositif de sécurité pour la cou verture de 17 sites de confinement au niveau des wilayas d’Alger, Constantine, Oran, Boumerdes, Tipaza et Ain Defla.

Les secours de la PC ont également procédé à l’extinction de 10 incendies urbains, industriels et divers au niveau des wilayas d’Alger, Sétif, Djelfa, Tiaret, Souk Ahras, Bouira, Touggourt, Constantine, Tébessa et M’sila, ayant causé des brulures légères à deux personnes à Djelfa, a noté la même source, ajoutant que les victimes ont été traitées sur place puis transférées vers l’hôpital local.

Par ailleurs, les unités de la PC ont enregistré 6.250 interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité ainsi que les opérations de sensibilisation et de désinfection relatives à la Covid-19.