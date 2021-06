Les Etats-Unis ont bloqué mardi l'accès aux sites internet de plusieurs médias d'Etat iraniens, un message affichant qu'ils avaient été "saisis par le gouvernement" américain. Les sites des chaînes d'information en arabe Al-Alam et en anglais Press-TV ainsi que la chaîne Al-Masirah des Yéménites Houthis affichaient le même message faisant référence à la saisie de leur domaine dans le cadre de sanctions américaines. Le message est accompagné des sceaux de la police fédérale et du ministère du Commerce. La télévision d'Etat Irib, qui chapeaute certaines de ces chaînes, a dénoncé le blocage "de médias pro-résistance révélant les crimes des alliés des Etats-Unis dans la région". "Alors que le gouvernement démocrate des Etats-Unis affirme soutenir la liberté d'expression, en pratique il ferme les médias en soutenant" l'entité sioniste et l'Arabie saoudite, deux alliés historiques de Washington au Moyen-Orient, a ajouté Irib sur son site internet. Selon la télévision iranienne, les chaînes Al-Allah, Palestine Al-Youm, Naba et Al-Kawthar ont également été bloquées.

Téhéran condamne une action "illégale" des USA

Un membre de la mission iranienne aux Nations Unies a qualifié l'action américaine de blocage des sites d’information iraniens d'"illégale", assurant que la question sera traitée par des "voies légales", ont rapporté mercredi des médias iraniens. Condamnant cette action "illégale" et "intimidante" des Etats-Unis, le diplomate iranien a déclaré mardi que cette décision est une "tentative de restreindre la liberté d'expression", a rapporté l'agence de presse iranienne (IRNA). Le ministère américain de la Justice a interdit 33 sites d’info utilisés par l'Union de la radio et de la télévision d'Iran et trois sites Web du groupe Kataeb al-Hezbollah pour des violations présumées des sanctions américaines. L'expression "ce site Web a été interdit" a été publiée sur plusieurs sites relevant des médias iraniens y compris, Press TV, Al-Alalam et Al-Massira.