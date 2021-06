Dans ce communiqué publié sur son site, l'UE a expliqué que "la nouvelle enquête examinera dans quelle mesure Google a monopolisé sa technologie d'affichage publicitaire au détriment des concurrents et la possible violation de la loi antitrust".

Le géant de la technologie a été condamné à trois reprises à une amende, pour comportement anticoncurrentiel - sur la recherche, les achats et le système d'exploitation Android - par l'Union européenne. En 2017, Google a été condamné à une amende d'environ 2,7 milliards de dollars.

En 2018, l’amende était de 5 milliards de dollars et, plus récemment, en 2019, le montant de la sanction s’est élevé à environ 1,7 milliards de dollars.

La société a rejeté à plusieurs reprises les conclusions de l'UE et a rencontré des responsables européens devant les tribunaux pour faire appel de la première amende, plus tôt cette année. L 'enquête de la Commission européenne vise à déterminer si les annonceurs sont injustement contraints d'utiliser les services de Google, tels que AdX et DV360, selon le communiqué. Environ 80 % des revenus totaux de Google proviennent de la publicité sur son réseau de produits, tels que son moteur de recherche et YouTube, qui se sont élevés à environ 147 milliards de dollars l'année dernière.