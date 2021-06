Les services du secteur de l’éducation nationale ont veillé, en coordination avec divers partenaires, à réunir les conditions nécessaires dans les centres d’examen du baccalauréat (session juin 2021) face aux fortes chaleurs sévissant actuellement dans la région. L’ensemble des structures accueillant les candidats et les encadreurs au niveau des centres d’examen ont été dotés de moyens de climatisation adéquats, d’eau fraîche en permanence, et de moyens de suivi sanitaire et psychologique, a assuré le directeur de l’Education, Abdedayem Abdedayem. Le président de la commission de wilaya des observateurs, Kamel Bougherarra, a exprimé à ce sujet sa "satisfaction" des conditions dans lesquelles se déroule l’examen, y compris la disponibilité des moyens de prévention du protocole sanitaire anti Covid-19. Des candidats approchés par l’APS, à l’instar de Salim Maâtaoui rencontré au centre d’examen Houari Boumédiène, ont salué les conditions de déroulement du baccalauréat, au plan organisationnel et pédagogique. Pour assurer une régularité du courant électrique dans les centres d’examen, des é quipes techniques ont été mobilisées par la Société de distribution de l’électricité et du gaz pour veiller au grain et intervenir promptement le cas échéant. Accompagnant cet examen, les services de la sûreté de wilaya ont, pour leur part, prévu des points de contrôle et intensifié les patrouilles mobiles et pédestres autour des centres d’examens. La wilaya d’Illizi compte 1.389 candidats au baccalauréat (session juin 2021), dont 931 candidats libres, répartis sur huit (8) centres d’examen.