La direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Tiaret a présenté, mardi, un état des lieux du centre équestre "Emir Abdelkader" afin d’élaborer un plan de revalorisation qui engage des investissements, suite à la décision du transfert de sa gestion à la DJS, a-t-on appris auprès de cette instance.

Le directeur du secteur, Slimane Mesdaoui a indiqué, lors d’une visite sur site, que la situation du centre s’est davantage détériorée et nécessite la conjugaison des efforts de tous pour sa réhabilitation et d’engager des moyens pour financer des investissements à même de préserver ce patrimoine équestre à la fois historique, culturel et touristique.

Le même responsable a souligné, dans un entretien avec les membres du club hippique au centre équestre "Emir Abdelkader", que cette visite est un premier pas pour faire un état des lieux et préparer un plan devant revaloriser ce centre avec la programmation d'activités en adaptation avec sa vocation en tant que fleuron du cheval pur sang arabe et comme repère historique, culturel, agricole et sportif, après le transfert de sa gestion au secteur de la jeunesse et des sports, qui dispose de moyens financiers permettant sports et activités en lien avec les chevaux.

"Le travail se poursuivra avec divers secteurs en relation avec les professionnels, les artisans et les entreprises pour sortir avec des propositions à même de redonner vie à ce centre qui était jusque là géré par une association du club équestre "Emir Abdelkader" depuis belle lurette", a-t-il indiqué.

Le directeur de la jeunesse et des sports a exprimé sa disponibilité à prendre en considération différentes propositions pour intégrer ce joyau dans le circuit touristique de la wilaya de Tiaret et lui redonner sa valeur historique et culturelle en tant que fleuron du cheval au double plan national et international, à faire renaître les activités qui ont tendance à disparaître et à créer des emplois. Le wali de Tiaret avait annoncé, lundi, lors d’une session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) sa décision de transférer la gestion du centre équestre "Emir Abdelkader" à la direction de la jeunesse et des sports.