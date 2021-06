Le ministère indien de la Santé a annoncé mercredi que le total de cas de Covid-19 en Inde a franchi la barre des 30 millions et que le nombre de décès a dépassé les 390.000.

"Alors que le total de cas est passé à 30.028.709, le bilan de décès a atteint 390.660", a annoncé le ministère.

"Au cours des dernières 24 heures, 50.848 nouveaux cas et 1.358 décès ont été enregistrés dans le pays.

On y dénombre encore 643.194 cas actifs, avec une diminution de 19.327 depuis mardi matin", a précisé la même source. Au total, 28.994.855 personnes ont quitté l'hôpital après avoir été traitées avec succès, dont 68.817 patients au cours des dernières 24 heures, d'après le ministère.

En Inde, la vaccination est ouverte à tous les adultes âgés de moins de 45 ans depuis le 1er mai. Mais jusqu'à présent, quelque 275 millions de doses de vaccins seulement ont été administrées, et à peine 4% de la population ont été complètement vaccinés.

L'objectif du gouvernement est d'immuniser 1,1 milliard d'adultes d'ici la fin de l'année. La campagne indienne de vaccination a aussi connu un ralentissement considérable ces derniers moi s en raison d'une pénurie de vaccins et ce, alors même que le pays subissait une féroce deuxième vague épidémique entre la fin mars et la mi-mai.

Les restrictions de déplacement et d'activités mises en place depuis ont favorisé une forte baisse du nombre des contaminations quotidiennes mais leur assouplissement progressif en cours fait déjà craindre une troisième vague.