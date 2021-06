Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a pris part mardi par visioconférence aux travaux de la réunion ministérielle du Comité sur la Palestine du Mouvement des Non-alignés, a indiqué un communiqué du ministère.

Dans son intervention, M. Boukadoum a salué "la résistance du peuple palestinien", réaffirmant à ce propos "le soutien inconditionnel de l'Algérie pour le recouvrement de ses droits inaliénables à l'autodétermination et l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale, et ce conformément à la légalité internationale et aux résolutions onusiennes y afférentes", précise le ministère dans un communiqué.

A ce titre, M. Boukadoum a affirmé que "l'essence de la cause palestinienne réside précisément en l'occupation des territoires palestiniens et en l'impunité dont jouit l'occupant", ajoutant que "toute solution définitive doit garantir le traitement de ces deux problématiques".

Tenue à la demande de la République démocratique d'Azerbaïdjan, chef du bureau de coordination du mouvement, cette réunion vise à soulig ner les positions inébranlables des pays non-alignés et leur soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, ainsi que leur solidarité permanente avec le peuple palestinien face aux agressions brutales et systématiques visant son existence dans ses territoires".

Au terme des travaux, une déclaration a été adoptée, dans laquelle les pays du Mouvement des non-alignés ont exprimé leur soutien et solidarité avec le peuple palestinien, appelant tous les acteurs internationaux à œuvrer pour la relance du processus de paix en vue de parvenir à un règlement définitif et juste de la question palestinienne.