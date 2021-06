L'agenda d'activité du Conseil de la nation pour la période restante de la session parlementaire ordinaire 2020-2021, a été examiné mardi lors d'une réunion du Bureau, présidée par M. Salah Goudjil, indique un communiqué de cette institution.

"M. Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, a présidé ce jour mardi 22 Juin 2021, une réunion du Bureau du Conseil de la nation, consacrée à l’examen de l’agenda d’activité du Conseil de la nation pour la période restante de la session parlementaire ordinaire 2020-2021, ainsi que les répercussions des conséquences et des développements juridiques et réglementaires liés à la période post-élections législatives sur le devenir de l’actuelle session", précise la même source

Le Bureau du Conseil de la nation a par ailleurs, procédé à "un échange de points de vue sur les démarches concernant la question liée au renouvellement des structures internes du Conseil au titre de l’exercice 2021 et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil".

Dans ce cadre, le Bureau du Conseil de la nation "a décidé à ce sujet que, cette opération soit entamée dans l’immédiat en adoptant le principe d’élection en matière d’accès à tous les postes de responsabilité au niveau des structures internes du Conseil", ajoute le communiqué, relevant que "l’échéance de cette opération relative au renouvellement des structures internes du Conseil de la Nation sera fixée ultérieurement après consultation et coordination avec les groupes parlementaires représentées au Conseil de la nation".

Concernant les élections législatives du 12 juin 2021, le Bureau du Conseil de la nation a tenu à "réitérer ses félicitations aux citoyennes et citoyens et à rendre hommage à l’esprit nationaliste sincère dont ils ont fait montre lors de ce scrutin en plaçant l’intérêt suprême de la nation au-dessus de toutes autres considérations, les invitant à cet égard, à "rester fidèles aux valeurs et principes éternels de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, à consolider l’unité des rangs et à s’engager autour de la démarche nationale du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et à travers sa personne tous les symboles et les institutions de l’Etat et à œuvrer à contrecarrer les actions des parties hostiles au pays".

En outre, le Bureau du Conseil de la nation a rappelé "la détermination ferme de l’Algé rie à consacrer les principes de paix et de stabilité durables dans son environnement régional, avec sévérité et sagesse, de manière à garantir aux peuples de la région une vie paisible et prospère".