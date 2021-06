Deux personnes sont décédées et 173 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers le pays, indique mercredi un communiqué de la Protection civile. Les secours de la Protection civile ont également enregistré le décès de trois (3) personnes par noyade, dont deux (2) en mer et un (1) dans une retenue collinaire, ajoute précise la même source.

En effet, il a été enregistré la noyade d'un jeune homme âgé de 19 ans à la plage Sidi El Majdoub, commune de Mostaganem, le repêchage d'un adolescent âgé de 14 ans noyé à la plage El Aïn, daïra d'El Maleh dans la wilaya de Aïn Temouchent et d'un autre adolescent âgé de 15 ans décédé noyé dans une retenue collinaire au lieu dit Zone El Atale dans la daïra de Magra, dans la wilaya de M'Sila, précise le communiqué. Le même corps a procédé à l'extinction de (4) incendies urbains et divers au niveau des wilayas de Sétif, Oran, Khenchela et Laghouat.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant ces dernières 2 4 heures, 34 opérations de sensibilisation à travers 12 wilayas (25 communes), rappelant aux citoyens le respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale. Elles ont également effectué 35 opérations de désinfection générale à travers 10 wilayas (19 communes), qui ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où 158 agents, tous grades confondus, 26 ambulances et 20 engins d'incendie et un dispositif de sécurité pour la couverture de 15 sites de confinement au niveau des wilayas d'Alger, Constantine, Oran et Boumerdes ont été mobilisés, conclut le communiqué.