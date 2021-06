Pas moins de 19.430 ha de terres réservées à la céréaliculture ont été affectés par les conditions climatiques au niveau de la wilaya de Tissemsilt durant la saison agricole en cours, a-t-on appris lundi auprès de la direction des services agricoles (DSA). Le chef de service maîtrise de la production végétale et animale à la DSA, Maamar Medjahed, a indiqué à l’APS que cette superficie, estimée à près de 40 % des terres réservées aux céréales durant cette saison, soit globalement 76.367 ha, a été endommagée à cause de la faible pluviométrie, notamment dans la période allant de février à avril dernier, ainsi que les vents chauds qui ont soufflé le mois d’avril dernier. Les terres cultivées en céréales ont été touchées principalement au nord des régions du Nord-est et du sud de la wilaya, a-t-on fait savoir, soulignant qu'il s’agit notamment de parcelles situées dans les communes de Layoune, khemisti, Tissemsilt, Ouled Bessam, Sidi Lantri, Beni chaib et Bordj Emir Abdelkader. Les récoltes affectées seront exploitées pour l'aliment de bétail (ovin et bovin), a relevé M. Medjahef, soulignant que cette situation dommageable aura un impact sur la production des céréales qui ne dépassera pas cette saison les 347.000 quintaux contre 700.000 qx l’année dernière.

La DSA a mobilisé des moyens matériels importants pour la réussite de la campagne moisson-battage qui a démarré dernièrement dont 284 moissonneuses batteuses, 1.981 tracteurs et 350 camions de transport et autres matériels.