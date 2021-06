La wilaya de Mostaganem prévoit une production de plus de 100.000 quintaux de tomate industrielle pour la saison agricole 2020-2021, a-t-on appris lundi de la direction des services agricoles (DSA).

La cheffe de service organisation de la production et appui technique à la DSA, Aouicha Bouras a indiqué, à l’APS, que la superficie cultivée cette saison a atteint 130 ha sur une superficie agricole dédiée à cette filière agricole estimée à 160 ha.

Il est prévu que la production de la campagne de collecte, qui débutera dans les tout prochains jours et qui durera jusqu’à juillet et août prochain, 104.400 qx avec un "bon" rendement , estimé à 800 quintaux/ha, a-t-elle fait savoir. La production de la tomate industrielle à Mostaganem a atteint moins de 100.000 quintaux durant la campagne écoulée (2019-2020) en l’absence d’unités de transformation et d’unités industrielles locales et du manque de capacités des unités pouvant aider à absorber la production des wilayas limitrophes.

Mme Bouras a affirmé que les agriculteurs qui ont bénéficié du soutien de l’Etat n’ont pas trouvé des diffic ultés au début de cette année pour orienter la quantité produite vers les unités industrielles après la signature des conventions avec les nouvelles unités spécialisées dans l’industrie de transformation qui se trouvent au niveau de la zone de Sidi Khettab dans la wilaya de Relizane voisine. Cette récolte s’ajoute à la production de la tomate sous serres qui a atteint cette saison plus de 250.000 quintaux jusqu’alors, après avoir réalisé un rendement record confirmant ainsi les prévisions du début de la campagne de plantation ayant touché 850 hectares, a-t-on souligné.

Il est prévu également l’entame prochainement de l’écoulement d’une quantité de tomate de saison (tomate de champs) qui sera orientée, cette saison, pour atteindre 500.000 quintaux après la plantation de 1.059 ha sur 1.458 ha superficie consacrée à cette récolte de saison, selon la même source.