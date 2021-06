Deux civils ont été tués lundi matin lors d'une attaque dans le comté de Mandera, dans le nord-est du Kenya, a annoncé la police.

Selon Rono Bunei, commandant de la police régionale du nord-est, des hommes armés d'Al-Shebab ont tué un chauffeur de camion et son assistant qui travaillaient sur une route à Mandera South, près de la frontière entre le Kenya et la Somalie. Ils ont également incendié le camion avant de s'enfuir vers la même frontière. Dans un autre incident, des éléments soupçonnés d'être arrivés depuis la Somalie voisine ont tenté de détourner une camionnette dans la région de Jabibarr, mais l'incident a tourné à la tragédie après que l'un d'eux a été renversé et tué par le véhicule qui roulait à grande vitesse. Selon la police, le conducteur a par la suite arrêté le véhicule quelques kilomètres plus loin le long de la route Rhamu-Elwak et s'est échappé à pied en laissant le véhicule derrière lui dans des circonstances peu claires.

M. Bunei a enfin indiqué que davantage d'agents de sécurité ont été envoyés pour traquer les terroristes qui opèrent dans la région et harcè lent les automobilistes.