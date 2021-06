Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances au président de la République de Zambie, Edgar Lungu, suite au décès de l'ancien président zambien, Kenneth Kaunda, a indiqué lundi un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances au président de la République de Zambie, Edgar Lungu, suite au décès de l'ancien président zambien, Kenneth Kaunda, dans lequel il lui a présenté, au nom du peuple algérien et en son nom personnel, ses condoléances les plus attristées et ses sentiments de compassion à la famille du défunt et au peuple zambien", lit-on dans le communiqué.

Le Président Tebboune a salué, dans son message, "le parcours distingué d'un militant, ami de l'Algérie et un des grands dirigeants africains, ainsi que son rôle dans la lutte pour la libération de l'Afrique de la colonisation".