Une session de formation dans la protection des biens culturels et œuvres d'art a débuté lundi à Alger au profit des équipes et cellules de protection contre toute atteinte au patrimoine culturel au niveau du Commandement général de la Gendarmerie nationale (CGGN).

Intervenant à ce propos, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda dont le ministère supervise cette formation, a affirmé que la formation avait pour objectif d'ériger le patrimoine culturel en une alternative économique, d'où l'impératif de "hisser le niveau de protection et d'intensifier les méthodes de préservation du patrimoine culturel contre toute forme d'atteinte, à travers la formation d'agents et de cadres de sécurité".

S'inscrivant dans une perspective de coopération et d'échange avec les dispositifs de sécurité et corps constitués, la session de formation vise également "la consolidation des cadres de protection et de préservation du patrimoine culturel".

Les gendarmes apprentis, au nombre de 25, suivront un programme pédagogique et assisteront à ce s ateliers au niveau de 4 établissements muséaux à Alger, pour ne citer que le Musée de Bardo et le Musée public national des antiquités.

Ont assisté à l'ouverture de cette session, le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, un représentant du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial et des représentants du CGGN, des douanes et de la sûreté nationale, en présence de cadres du ministère de la Culture.

La session de formation prendra fin le 29 juin au Bastion 23, avec l'organisation d'une rencontre d'évaluation des travaux.