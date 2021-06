La Maison Blanche a annoncé lundi son intention de partager 55 millions de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus (COVID-19) avec le reste du monde, rapportent des médias. Parmi ces 55 millions de doses, environ 41 millions seront partagées via le mécanisme COVAX, dont environ 14 millions de doses pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 16 millions pour l'Asie et 10 millions pour l'Afrique, selon un communiqué de la Maison Blanche. Le reste, soit environ 14 millions de doses, sera partagé directement "en fonction des priorités régionales" et avec "d'autres destinataires", dont l'Afghanistan, l'Irak, la Cisjordanie et Ghaza, selon le communiqué. Ce plan de partage de vaccins fait partie du projet global mis en place par l'administration Biden en vue de partager 80 millions de doses dans le monde d'ici la fin du mois de juin. La Maison Blanche avait en effet déjà détaillé au début du mois un plan visant à partager une première tranche de 25 millions de doses. Il est cependant peu probable que l'administration Biden parvienne effectivement à respecter son enga gement à envoyer 80 millions de doses à l'étranger d'ici la fin du mois, a-t-on estimé. La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi aux journalistes que le retard des livraisons des vaccins était lié à des problèmes logistiques.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.868.393 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi. Plus de 178.401.810 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.