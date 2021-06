Des essais de livraison de colis par drone à des dizaines de kilomètres de distance ont été menés pour la première fois en Inde, ouvrant la voie à l'acheminement de médicaments et de vaccins contre le coronavirus dans les zones reculées du pays.

Vingt sociétés et organisations sont autorisées depuis mai à conduire des vols expérimentaux au-delà de la limite des 450 mètres de portée fixée par le gouvernement indien.

Parmi elles, Throttle Aerospace Systems qui a réalisé, lundi, dans l'Etat méridional du Karnataka, des vols d'essais de deux drones, l'un à même de parcourir 20 km avec une charge d'un kg et l'autre 15 km avec une charge de deux kg. "La charge utile étant des médicaments (...) le drone a parcouru 2,5 km en sept minutes et livré les médicaments à l'endroit prévu avant de revenir" au point de départ, a déclaré, le cofondateur de Throttle, Sebastian Anto, sur le site des essais. Le gouvernement a également lancé ce mois-ci un appel d'offres auprès d'opérateurs de drones pour l'aider à mettre en place un projet pilote de livraison de fournitures médicales, dans le but de renforcer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le chef de l'épidémiologie du Conseil indien de la recherche médicale, Samiran Panda, cité récemment par le quotidien The Hindu, a fait valoir que la technologie pourrait aider à vacciner les groupes prioritaires situés dans des régions difficiles à atteindre. "Nous avons besoin d'une vaccination intelligente plutôt que d'une vaccination de masse pour endiguer une épidémie", a estimé M. Panda. L'Inde, qui compte 1,3 milliard d'habitants répartis sur quelque 3,2 millions de kilomètres carrés, est le septième plus grand pays du monde par sa superficie. "La technologie des drones aurait un impact énorme" sur les zones reculées, souligne Vipul Singh, cofondateur de la société Aarav Unmanned Systems et de la Drone Federation of India, à Bangalore. "Là où il faut quelques heures pour parcourir de 20 à 30 kilomètres par la route, un drone peut effectuer cette distance en 10 ou 15 minutes", a-t-il ajouté.

Le vaste pays est à la traîne, par rapport à d'autres, en ce qui concerne l'usage des drones et le cadre réglementaire. La réglementation actuelle impose que les engins soient pilotés à vue par des opérateurs au sol ou dans un rayon maximum de 450 mètres.

D'après les experts, une utilisation accrue des drones pourrait changer la donne pour les services de santé dans les zones rurales difficiles d'accès de ce pays d'Asie du Sud, où l'accès aux soins est limité et les réseaux routiers souvent en mauvais état.