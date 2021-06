La campagne de vaccination contre le Covid-19, lancée la semaine dernière au site historique "Grand bassin" de Tlemcen, a profité à 520 personnes, a-t-on appris auprès de l'’établissement public de santé de proximité (EPSP) de Tlemcen.

Lancée pour la première fois en plein air, cette campagne a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour sa réussite, a indiqué la même source, soulignant qu'une moyenne de près d’une centaine de personnes notamment les personnes âgées des deux sexes est enregistrée quotidiennement, durant cinq jours dans ce site de vaccination pour lequel un camion médicalisé mobile a été mobilisé en plus du personnel médical et paramédical et de psychologues.

D’autres campagnes similaires seront organisées dans les grandes villes de la wilaya pour toucher un grand nombre de citoyens, a-t-on annoncé à la direction locale de la santé et de la population (DSP).

En parallèle à ces campagnes de vaccination, le mouvement associatif continue ses opérations de sensibilisation en direction de la population à travers les grandes places publiques et les daïras, a-t-on constaté.

Le Dr Zineb Korso de l’EPSP de Tlemcen a rappelé, dans ce sens que la sensibilisation revêt une importance capitale dans la lutte contre le coronavirus.

"Il est impératif pour tout un chacun de respecter les mesures préventives dont le port de la bavette, la distanciation physique et l’hygiène", a-t-elle affirmé.

Des épidémiologistes du Centre hospitalo-universitaire de Tlemcen soulignent également qu’en dépit des campagnes de vaccinations et de la diminution à Tlemcen des cas de contaminations, les mesures de préventions restent de mise.

La DSP rappelle que depuis le début de la vaccination, soit le 2 février dernier, la wilaya de Tlemcen a reçu plus de 20.000 doses et plus de 12.000 personnes ont été vaccinées à ce jour.

Près de 6.000 personnes ont été touchées par le coronavirus et hospitalisées depuis l’apparition de la pandémie à Tlemcen qui déplore 353 décès.